Leben als Fallschirmspringer: „Ein spaßiger Job“

So sehr er die Landschaft zwar mag: Sportlich lief es für Graser in den vergangenen Jahren in Thalgau nicht. Zuletzt durfte er bei den Junioren ganz oben stehen, 2024 verpasste er das Podest nur um einen Zentimeter. „Es wird wieder mal Zeit“, will Graser heuer wieder um den Sieg mitspringen. Doch die Konkurrenz ist groß: Rund 210 Sportler aus 22 Nationen werden mehr als 1600 Sprünge über das Wochenende verteilt über Thalgau absolvieren.