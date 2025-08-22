Vorteilswelt
Bei AmfAR-Gala

Publikum wird zum Teil der Jedermann-Inszenierung

Salzburg
22.08.2025 14:00
Philipp Hochmair (li.) und Cornelius Obonya (re.) verkörpern auch bei der Gala den Jedermann. ...
Philipp Hochmair (li.) und Cornelius Obonya (re.) verkörpern auch bei der Gala den Jedermann. Festspielintendant Markus Hinterhäuser (mittig) wird wohl gespannt zuschauen.(Bild: Krone KREATIV/Andreas Tröster, instagram.com/eliesaabjr, Markus Tschepp, Reuters/Mario Anzuoni, stock.adobe.com)

Viele internationale Stargäste und der Jedermann neuinterpretiert als Dinner-Show – das verspricht die amfAR Gala. Der rote Teppich wartet schon darauf, ausgerollt zu werden.

0 Kommentare

Am Sonntag ist es endlich so weit: Der rote Teppich wird vor der Residenz ausgerollt. Rund 400 illustre Gäste werden bei der ersten Salzburger amfAR Gala erwartet. Darunter auch Promis, die man so noch nie in der Mozartstadt zu Gesicht bekommen hat. Wie etwa der Sohn von Haute-Couture-Gott Elie Saab, Elie Saab Junior.

Der international renommierte Modedesigner Elie Saab Junior und seine Gattin Christina.
Der international renommierte Modedesigner Elie Saab Junior und seine Gattin Christina.(Bild: instagram.com/eliesaabjr)

Er und sein Vater zeichnen normalerweise für glitzernde Bühnen-Outfits von Popsängerin Jennifer Lopez verantwortlich. Oder sie statten Milliardärsgattinnen mit maßgeschneiderten Hochzeitskleidern aus. Bis zu zwölf Kilo können diese wegen all der funkelnden Strasssteine wiegen. Für die amfAR Gala in Salzburg hat Elie Saab Junior ein Auto designt, das am Sonntagabend zugunsten der AIDS-Forschung versteigert wird.

Lesen Sie auch:
Jeremy Irons wird die amfAR-Gala adeln. Ob er mit Ehefrau Sinead Cusack vorbeikommt, ist bis ...
Warhol bis Sisi-Stern
amafAR-Gala-Auktion in Salzburg mit Glanzstücken
21.08.2025

Nicht minder glamourös geht es während des Gala-Dinners am Abend zu: Als Hommage an das für die Festspiele typische Schauspiel, werden gleich mehrere Jedermann-Darsteller das Spiel des sterbenden Mannes in einer neuen, bunteren Auflage interpretieren. Die geladenen Gäste sollen als Tischgesellschaft selbst Teil der Inszenierung werden. Nach der Gala geht es mit der Afterparty im Schloss Leopoldskron weiter.

Porträt von Elisa Torner
Elisa Torner
