Eisbullen müssen gegen Zug auf Quartett verzichten

Zum Auftakt des Red Bulls Salute in Zell am See treffen die Eisbullen heute auf den EV Zug. Der Eishockey-Meister muss gegen den schweren Brocken aus der Schweiz gleich auf vier Stammkräfte verzichten.
Wer wie die „Krone“ beim Opening-Event des Red Bulls Salute auf der Burg Kaprun war, dem fiel es sofort auf. Neben Verteidiger Dennis Robertson (weilt aus privaten Gründen in Kanada) fehlten auch Peter Hochkofler und Mario Huber. Die beiden Stammkräfte blieben der Mannschaft von Neo-Headcoach Manny Viveiros verletzungsbedingt fern.
Während sich Hochkofler schon am Mittwoch nach dem Training mit Oberkörperproblemen plagte, hatte Huber beim Abschlusstraining richtig Pech. Der Tiroler wurde auf dem Eis von einem Puck im Gesicht getroffen. Ein Einsatz gegen den dreifachen Meister aus der Schweiz ist ausgeschlossen. Weil kommende Woche gegen GKS Tychy der Auftakt in die Champions Hockey League ansteht, dürften die Eisbullen an diesem Wochenende keinerlei Risiko eingehen. Schon vor einigen Wochen wurde Stürmer Ali Wukovits an der Hüfte operiert und fällt damit wochenlang aus. Den Salzburgern fehlen damit vorerst vier Stammkräfte.
Salute-Opening auf Burg Kaprun
Beim gemeinsamen Dinner aller vier Mannschaften und Trainerteams auf der Burg Kaprun ließ man sich gestern Abend die Stimmung trotz des Regenwetters nicht vermiesen. Im Gegenteil: „Wir haben das tolle Ambiente auf der Burg Kaprun genossen und viele alte bekannte Gesichter gesehen. Das ist immer eine schöne Gelegenheit, alte Freundschaften aufzufrischen“, sagte Bulle Lukas Schreier.
Kommentare
