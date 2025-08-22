Eisbullen müssen gegen Zug auf Quartett verzichten

Während sich Hochkofler schon am Mittwoch nach dem Training mit Oberkörperproblemen plagte, hatte Huber beim Abschlusstraining richtig Pech. Der Tiroler wurde auf dem Eis von einem Puck im Gesicht getroffen. Ein Einsatz gegen den dreifachen Meister aus der Schweiz ist ausgeschlossen. Weil kommende Woche gegen GKS Tychy der Auftakt in die Champions Hockey League ansteht, dürften die Eisbullen an diesem Wochenende keinerlei Risiko eingehen. Schon vor einigen Wochen wurde Stürmer Ali Wukovits an der Hüfte operiert und fällt damit wochenlang aus. Den Salzburgern fehlen damit vorerst vier Stammkräfte.



Salute-Opening auf Burg Kaprun

Beim gemeinsamen Dinner aller vier Mannschaften und Trainerteams auf der Burg Kaprun ließ man sich gestern Abend die Stimmung trotz des Regenwetters nicht vermiesen. Im Gegenteil: „Wir haben das tolle Ambiente auf der Burg Kaprun genossen und viele alte bekannte Gesichter gesehen. Das ist immer eine schöne Gelegenheit, alte Freundschaften aufzufrischen“, sagte Bulle Lukas Schreier.







