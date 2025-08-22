Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neues Messgerät

Salzburg sagt Lärm durch Verkehr den Kampf an

Salzburg
22.08.2025 06:05
Franz Graf hat den Lärmblitzer mit seinen vielem Mikrofonen mit entwickelt. Noch ist es ein ...
Franz Graf hat den Lärmblitzer mit seinen vielem Mikrofonen mit entwickelt. Noch ist es ein Prototyp.(Bild: Markus Tschepp)

Ein Lärmblitzer ist ab sofort auf den heimischen Straßen in Betrieb und soll so zu laute Fahrzeuge treffsicher überführen.  Am Donnerstagabend und in der Nacht wurde dieser an mehreren Stellen in der Landeshauptstadt erstmals getestet.

0 Kommentare

Gerade in der Stadt Salzburg machen Tuner, Raser und aufgemotzte Motorräder den Anrainer das Leben schwer – vor allem in der Nacht. Mit Fehlzündungen, überlauten Auspuffen soll aber bald Schluss sein. Denn das Land Salzburg setzt seit Donnerstagabend einen Lärmblitzer auf den heimischen Straßen ein. Der Blitzer misst die Schallemission der Fahrzeuge, liefert ein genaues Bild an welcher Stelle es wie laut war. Dieses Bild wird auf ein Tablet an die bereits wartenden Polizeibeamten gesendet, die das Fahrzeug aus dem Verkehr fischen. „Wie laut ein Fahrzeug sein darf, hängt auch von der Tageszeit ab. In der Nacht sind es maximal 50 Dezibel“, sagt Franz Graf vom Joanneum Forschungsinstitut. Derzeit kommt der Prototyp des Gerätes zum Einsatz. Mehrere Hunderttausend Euro sind in die Forschung gelaufen.

Das Gerät misst, wo genau wieviel Lärm entsteht.
Das Gerät misst, wo genau wieviel Lärm entsteht.(Bild: Markus Tschepp)

Zu laute Autos müssen weiter zur Prüfstelle
Der Einsatz in Salzburg ist die erste Testphase in Österreich. Diese soll bis Ende des Jahres laufen und neue Daten bringen. Mehrere Schwerpunktaktionen sind in dem Zeitraum geplant. Direkt vor Ort gestraft werden kann übrigens noch nicht. Verdächtige Autos werden von der Polizei zur Prüfstelle des Landes geschickt. Dort folgt eine weitere Messung, nach der auch gestraft werden kann.

Lesen Sie auch:
Dieser Pkw prallte am Wochenende in der Fürstenallee gegen ein Taxi.
Wegen Rasern
Stadt Salzburg möchte Radarbox aufstellen lassen
27.01.2025
Murmeltiere in Gefahr
Mehr Radarkästen sollen auf Glockner Raser bremsen
13.07.2024

„Die Erkenntnisse, die wir gewinnen, sollen den Weg für die rechtlichen Grundlagen für einen österreichweiten Regelbetrieb ebnen“, erklärt Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP). Für ihn ist klar, dass weniger Lärmbelästigung zu mehr Lebensqualität der Anrainer führt.

Porträt von Felix Roittner
Felix Roittner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Illegal betriebene Jausenstation muss schließen
155.751 mal gelesen
Snacks und Getränke gab‘s bei der Jausenstation im Bezirk Bludenz zu kaufen – eine illegale ...
Kärnten
Kärntner angelt Sensationsfang in der Drau
145.166 mal gelesen
Fischzüchter Johann Poganitsch mit dem knapp neun Kilo schweren Zander.
Niederösterreich
Anonymer Anzeiger nahm jetzt Alpakahof ins Visier
116.423 mal gelesen
Jasmin Lechner vom Alpakahof in Bromberg – die aktuelle Schließung wird von der Familie genutzt, ...
Unterhaltung
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
1520 mal kommentiert
Wien wird den Song Contest ausrichten, den JJ für Österreich gewann.
Außenpolitik
Aggressor Putin will Ukraine selbst „beschützen“
1313 mal kommentiert
Ein russischer Soldat trägt das Portrait von Putin auf seinem Arm.
Ausland
Ukrainer wegen Nord-Stream-Anschlag festgenommen
1187 mal kommentiert
Austretendes Gas nach der Sprengung im Jahr 2022.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf