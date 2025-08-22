Salzburg sagt Lärm durch Verkehr den Kampf an

Gerade in der Stadt Salzburg machen Tuner, Raser und aufgemotzte Motorräder den Anrainer das Leben schwer – vor allem in der Nacht. Mit Fehlzündungen, überlauten Auspuffen soll aber bald Schluss sein. Denn das Land Salzburg setzt seit Donnerstagabend einen Lärmblitzer auf den heimischen Straßen ein. Der Blitzer misst die Schallemission der Fahrzeuge, liefert ein genaues Bild an welcher Stelle es wie laut war. Dieses Bild wird auf ein Tablet an die bereits wartenden Polizeibeamten gesendet, die das Fahrzeug aus dem Verkehr fischen. „Wie laut ein Fahrzeug sein darf, hängt auch von der Tageszeit ab. In der Nacht sind es maximal 50 Dezibel“, sagt Franz Graf vom Joanneum Forschungsinstitut. Derzeit kommt der Prototyp des Gerätes zum Einsatz. Mehrere Hunderttausend Euro sind in die Forschung gelaufen.