Überschwemmungen zwangen Mäuse zur Flucht

Laut Hochwassernachrichtendienst in Deutschland sind jedoch keine bebauten Gebiete in Gefahr. Mit dem Nachlassen der Regenfälle gehen die Pegelstände bereits zurück. Zwischenzeitlich war die B304 zwischen Straß und Adelstetten wegen Überflutung gesperrt, inzwischen ist die Straße wieder frei. Auch in Salzburg ist ein Rückgang der Pegelstände zu erwarten.