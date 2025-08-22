Nur einmal startete Liefering schlechter

Adeyemi, Dedic, Seiwald und Co.

Blickt man einige Jahre zurück, sieht man: Nur einmal fassten die Jungbullen einen noch schlechteren Start aus. Zu Beginn der Saison 2019/20 stand nach drei Partien nur ein Pünktchen zu Buche. Und das, obwohl der damalige Kader mit heute bekannten Namen gespickt war: David Affengruber, Amar Dedic, Nicolas Seiwald, Alexander Prass, Junior Adamu, Karim Adeyemi und Benjamin Sesko taten sich in der zweithöchsten Spielklasse schwer – mittlerweile sind sie bei europäischen Topklubs untergebracht. Im Laufe der damaligen Spielzeit konnten sie ihr Potenzial auch noch zeigen. Denn: Am Ende der Saison stand Liefering auf Rang drei.