Es ist weiterhin viel Geduld auf der A10 gefragt

Erneut gute Nerven benötigen Salzburger am Samstag und am Sonntag auf der gesamten Länge der Tauernautobahn (A10) – insbesondere im Raum Salzburg und vor der Tunnelgruppe Werfen. Während es hier vergangenes Wochenende bereits kräftig gestaut hat, soll das diese Woche noch wesentlich stärker werden.
Dabei wird es an beiden Tagen viel Verkehr geben. Am Samstag noch eher in Richtung Süden, am Sonntag hauptsächlich in Richtung Norden. Die A10 im gesamten Streckenverlauf – insbesondere im Raum Salzburg und vor der Tunnelgruppe Werfen – wird dabei österreichweit wieder am stärksten betroffen sein.
Der Autofahrerclub rät hier dazu, Urlaubsfahrten an einen Wochentag zu verlegen. Sollte das nicht möglich sein, wird dazu geraten, sehr früh oder erst am späteren Nachmittag loszufahren.
