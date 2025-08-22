Das sind die Stars des Cyclodome 2025 in Salzburg

Wenige Tage nach dem Ende der Salzburger Festspiele haben die Radsportlerinnen und Radsportler die Überhand über die Salzburger Altstadt. Der Cyclodome geht in seine dritte Ausgabe. Heißt: Von Donnerstag bis Samstag finden drei verschiedene Rad-Events statt. Den Anfang macht das Altstadtkriterium am 4. September. Auf der Strecke werden dabei zahlreiche weltbekannte Gebäude und Gassen der Mozartstadt passiert. Wie etwa der Residenzplatz (Start und Ziel), die Hofstallgasse oder auch der Alte Markt. „Es wird eine Highspeed-Strecke“, ist sich Chef Christian Mohr sicher.