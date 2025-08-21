Polizei klärte europaweite Einbruchsserie

Einer der Männer sitzt mittlerweile in Salzburg in U-Haft, seine beiden Komplizen sind auf der Flucht. Auf die Spur der Einbrecher kam das Landeskriminalamt dem Trio, nachdem dieses im März 2025 in Deutschland kontrolliert wurde. Dabei wurden im Mietwagen der Männer Schmuck und Mobiltelefone sichergestellt, die im Fahrzeuginneren und teilweise hinter Verkleidungsteilen versteckt waren. Im Zuge erster Ermittlungen ergaben sich Verbindungen nach Salzburg. So hatten die drei Chilenen zuvor etwa in Golling (Tennengau) übernachtet.