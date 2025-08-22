Lenkerin touchiert mit 2,5 Promille Leitplanke

Eine deutsche Autofahrerin mit 2,52 Promille, ein Unfall in Salzburg mit einem alkoholisierten Lenker ohne Führerschein und zahlreiche Mopedverstöße in Hallein-Neualm: Von Donnerstag auf Freitag setzte es gleich mehrere Anzeigen ...
Die aufsehenerregendsten Vorfälle betreffen sicher die Alkoholdelikte im Straßenverkehr. Am Donnerstagabend streifte eine 38-jährige Deutsche auf der A1 im Baustellenbereich bei Thalgau mehrfach die Leitplanken und fuhr trotzdem weiter. Ein Zeuge verständigte die Polizei, die Frau konnte schließlich beim Walserberg gestoppt werden. Ein Alkotest ergab 2,52 Promille – der Führerschein wurde abgenommen, zusätzlich wird sie wegen Fahrerflucht angezeigt.
Autos kollidierten
Nur wenige Stunden später, am Freitagmorgen, kam es in der Rudolf-Biebl-Straße in Salzburg zu einem Zusammenstoß zweier Pkw. Der 28-jährige Lenker, ein Kroate aus Salzburg, hatte 1,9 Promille intus und besaß zudem keinen gültigen Führerschein. Der zweite Beteiligte, ein 47-jähriger Bosnier, war nüchtern. Beide Fahrer sowie zwei Beifahrerinnen lehnten ärztliche Hilfe ab.
Neben diesen Alkoholdelikten führten Polizisten in Hallein-Neualm nach Anrainerbeschwerden Lärmkontrollen bei Mopeds durch. Ergebnis: Zwei Kennzeichen wurden abgenommen, 15 Anzeigen erstattet.
