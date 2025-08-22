Lenkerin touchiert mit 2,5 Promille Leitplanke

Die aufsehenerregendsten Vorfälle betreffen sicher die Alkoholdelikte im Straßenverkehr. Am Donnerstagabend streifte eine 38-jährige Deutsche auf der A1 im Baustellenbereich bei Thalgau mehrfach die Leitplanken und fuhr trotzdem weiter. Ein Zeuge verständigte die Polizei, die Frau konnte schließlich beim Walserberg gestoppt werden. Ein Alkotest ergab 2,52 Promille – der Führerschein wurde abgenommen, zusätzlich wird sie wegen Fahrerflucht angezeigt.