Radfahrer müssen jetzt das Shuttle-Taxi nehmen

Die SPÖ wollte in einer Anfrage an Schnöll mehr zum Radweg wissen. Die Roten kritisieren in der Sache unter anderem, dass es sich der Verkehrsreferent leicht mache, indem er der Gemeinde Weißbach den schwarzen Peter für die Sperre der alten Trasse zuschiebe. Zudem bemängeln auch sie, dass ein Provisorium nicht möglich sei. So zahle der Verkehrsverbund lieber für das Shuttle, das Radler hin und her fährt, 28.000 Euro im Monat.