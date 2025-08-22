60-Jährige flüchtet nach Unfall in Berchtesgaden

Ein Verkehrsunfall im deutschen Berchtesgaden ging am Donnerstagabend glimpflich aus. Eine 60-jährige Autofahrerin kollidierte mit dem Wagen einer Urlauberin, in dem auch zwei Kinder saßen. Verletzt wurde niemand. Die Unfallverursacherin flüchtete vorerst vom Tatort und stand unter erheblichem Alkoholeinfluss ...
Am Donnerstagabend kam es auf der Königsseer Straße zu einem Unfall mit Alkohol am Steuer. Eine 60-Jährige war kurz vor 21 Uhr vom Bahnhofskreisverkehr in Richtung Königssee unterwegs, als sie im Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn geriet.
Dort kam es zu einer seitlichen Kollision mit dem Auto einer Urlauberin, in dem zwei Kinder saßen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beläuft sich auf rund 5500 Euro.
Die Unfalllenkerin entfernte sich zunächst vom Unfallort, konnte jedoch nach kurzer Fahndung von der Polizei gestellt werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwa zwei Promille. Daraufhin wurde eine Blutabnahme angeordnet und der Führerschein der Frau noch vor Ort eingezogen.
