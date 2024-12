„Eine bunte Gesellschaft ist kein Selbstläufer“

Probleme an den Schulen

Insbesondere an den Wiener Schulen spitzen sich die Probleme zu. Kohlenberger spricht von „institutioneller Segregation“, bei der sich soziale und ethnische Trennlinien immer stärker in den Strukturen abzeichnen. Viele Eltern weichen auf andere Bezirke oder Privatschulen aus, was die soziale Durchmischung weiter erschwert. Einer der wichtigsten Punkte ist die Bereitschaft, Spannungen offen anzusprechen. Güngör: „Wenn der Anteil von Gruppen mit unterschiedlichen Wertevorstellungen zu groß wird, schwindet die Orientierung.“ Diese Dynamik erfordere eine klare Haltung der Stadt, um demokratische Werte nicht nur zu verteidigen, sondern aktiv zu fördern. Daher wollen die Neos nun den Demokratie-Unterricht österreichweit als Schulfach verankern. Die Einführung eines Schulfachs ist hingegen nicht möglich, wie Wiederkehr betonte. Dies sei Bundeskompetenz – wobei er aktuell das Thema auch in den Koalitionsverhandlungen bespricht. Dort gebe es dazu gute Fortschritte. Außerdem wird der Bildungsplan für Kindergärten überarbeitet. Damit einhergehend – ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr und Investitionen in die Bildung.