Zuzug bringt Schulen und Arbeitsmarkt ins Wanken

Wie kann das gelingen?

Die Autoren des Integrationsberichts 2024 stellen fest, dass Deutschkenntnisse eine zentrale Rolle für die Integration von Migranten in den Arbeitsmarkt spielen. Personen mit guten Deutschkenntnissen haben signifikant höhere Erwerbsquoten. Es wird festgestellt, dass es trotz der Entwicklung hin zu einem Arbeitnehmermarkt weiterhin erhebliche Unterschiede in der Arbeitsmarktintegration zwischen verschiedenen Migrantengruppen gibt. Insbesondere Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte haben häufig niedrigere Bildungsstände und benötigen daher mehr Zeit für den Erwerb der deutschen Sprache, was ihre Integration in den Arbeitsmarkt verzögert. Ein weiterer Befund ist, dass die schnelle Integration in den Arbeitsmarkt sowohl im Interesse der Migranten als auch der Arbeitgeber liegt, um dem Bedarf an Arbeitskräften in vielen Wirtschaftsbereichen gerecht zu werden .