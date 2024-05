„Sprache, Arbeit und Werte sind die Kernelemente“

Viele fordern verpflichtende Arbeit ab dem ersten Tag. Nicht nur Müll einsammeln, sondern z. B. in der Gruft oder Aushilfe in der Pflege.

Ich bin für ein Recht ab Tag eins arbeiten zu dürfen. Das gibt es ja in Österreich noch nicht. Das ist noch immer an Bedingungen geknüpft, ob man arbeiten darf. Und das wäre ein wichtiger Schritt. Für Zwangsarbeit bin ich nicht, das würde auch rechtlich nicht halten. Was ich mir aber schon vorstellen kann ist ein verpflichtendes Integrationsjahr im Asylverfahren.