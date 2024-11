Wien bekommt Leitbild für Zuwanderer

Der Wertekonvent, bei dem Wiederkehr Mitte November in der Hofburg 200 Bürger und Vertreter von Institutionen der Stadt diskutieren ließ, „was wir in Wien wollen – und was wir nicht wollen“, zeigt erste konkrete Ergebnisse: Bis zum Sommer, spätestens aber vor den Wien-Wahlen nächstes Jahr, will Wiederkehr „vom Konvent zum Konsens kommen“, sprich ein „Leitbild Integration“ erstellen, das dann für alle Zuwanderer verpflichtend sein soll – Konsequenzen bei Verstößen inklusive.