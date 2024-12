Mehr Erste Hilfe „für Tote“ als im Rettungsauto

In der Sanitäterausbildung in Oberösterreich geht nach „Krone“-Berichten was weiter, doch kommt sie weiter nicht aus der Kritik. So sind im „Leichenzimmer“ bessere Erste-Hilfe-Kenntnisse erforderlich als im Rettungsauto, und bei der Ausbildung der Notfall-Sanis kritisieren Interessenten Intransparenz.