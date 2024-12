Syrer abschieben: Andere Länder mit ähnlichem Weg

„Ich rede nicht von Massendeportationen, aber es geht auch nicht, dass wir die Hände in den Schoss legen und warten, bis andere etwas tun“, erklärte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Donnerstag in Brüssel zu geplanten Abschiebungen syrischer Flüchtlinge aus Österreich. Die EU-Innenminister hatten laut Karner „sehr intensive Beratungen“ zu dem Thema. Jene Länder, die ähnlich stark betroffen wären, würden einen ähnlichen Weg gehen.