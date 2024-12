Syrer: Karner will freiwillige Rückkehr bewerben

Relativ zurückhaltend äußerten sich im Vergleich zu den vergangenen Tagen die Freiheitlichen. Der Abgeordnete Gernot Darmann fragte sich, was die ÖVP-Innenminister in den vergangenen Jahren gemacht hätten, wenn erst jetzt Abschiebelisten erstellt würden. Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer zeigte sich über die Kundgebungen der Syrer in Wien besorgt – konkret darüber, dass man so gut organisiert sei, 30.000 Syrer „zusammenrotten“ zu können. Auf der anderen Seite würden „friedliche Demos“ untersagt, bezog er sich auf eine entsprechende Entscheidung der Polizei bei einer Kundgebung für eine FPÖ-Regierungsbeteiligung.