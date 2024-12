Thomas Gegenhuber wird neuer SPÖ-Stadtrat in Linz

100 Prozent Zustimmung

Die SPÖ-Gemeinderatsfraktion hat den Vorschlag in der gestrigen Sitzung mit 100 Prozent der Stimmen bestätigt. „Die außerordentlich hohe Zustimmung in der SPÖ-Fraktion ist ein starkes Zeichen. Uns ist bewusst, dass in der Schaffung der besten Rahmenbedingungen für die Transformation der Industrie der Schlüssel für den brummenden Wirtschaftsmotor in Stadt und Land liegt“, so Dietmar Prammer und Thomas Gegenhuber abschließend.