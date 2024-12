Trump belohnt Anwältin mit Posten im Weißen Haus

„Alina war eine unermüdliche Verfechterin der Gerechtigkeit, eine glühende Verteidigerin der Rechtsstaatlichkeit und eine unschätzbare Beraterin für meine Kampagne und mein Übergangsteam“, teilte Trump am Sonntag mit. „Sie war unerschütterlich in ihrer Loyalität und unübertroffen in ihrer Entschlossenheit – sie stand mir in zahlreichen ,Prozessen‘, Schlachten und während unzähliger Tage vor Gericht zur Seite“, so Trump weiter.