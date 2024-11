Ivanka Trumps Schwiegervater wird US-Botschafter

Charles Kushner soll US-Botschafter in Frankreich werden. Kushner sei „ein unglaublicher Unternehmenschef, Menschenfreund und Dealmaker, der als starker Anwalt unser Land und unsere Interessen vertreten wird“, erklärte Donald Trump am Samstag in seinem Online-Dienst Truth Social. Der 70-jährige Immobilien-Tycoon solle „die Partnerschaft zwischen den USA und Frankreich stärken“, so Trump. Der Republikaner bezeichnete Frankreich dabei als „unseren ältesten und einen unserer solidesten Verbündeten“.