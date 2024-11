Mit diesem Mann will Trump Ukraine-Krieg beenden

War bereits als Berater im Weißen Haus tätig

In seiner bisherigen Laufbahn war Waltz bereits als Berater für das Weiße Haus und das Pentagon tätig. Laut dem ehemaligen Elitesoldaten befinden sich die USA in einem „existenziellen“ Kampf mit der Kommunistischen Partei Chinas. Darüber schreibt er auch lang und breit in einem kürzlich veröffentlichten Buch „Hard Truths“ („Harte Wahrheiten“). Bei einer Rede im vergangenen Monat äußerte er Sorge über eine in China stattfindende „militärische Aufrüstung im Stil der 1930er-Jahre in Nazi-Deutschland“.