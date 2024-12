Vater erschießt „aus Versehen“eigenen Sohn (20)

Leiche mit Bagger weggeschafft

Nach der Tat ging Michael H., von Beruf Anwalt, sehr überlegt vor. Mit einem Bagger schaffte er den Leichnam seines Sohnes in ein fast vier Kilometer von seinem Wohnort entferntes Gebiet und verbrannte den Leichnam auf einem Holzfeuer. Deputies fanden dort verbrannte Fragmente eines Unterkiefers und einige Zähne, Knochen und Kleidungsstücke an der angeblichen Verbrennungsstelle, so „abcNEWS“.