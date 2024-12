Mercosur-Handelsabkommen steht vor Abschluss

„Die Ziellinie für das EU-Mercosur-Abkommen ist in Sicht“, schrieb von der Leyen während eines Zwischenstopps in Brasilien. „Lasst uns daran arbeiten, sie zu überqueren.“ An den jahrelangen Verhandlungen waren die EU und die Regierungen Brasiliens, Argentiniens und Paraguays beteiligt. Die Einigung soll am Freitag in Uruguays Hauptstadt Montevideo verkündet werden.