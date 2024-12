Bauern-Wut: „Mercosur darf nie Realität werden“

„Alarmstufe Rot“ an österreichischen Höfen

Auch in Österreich regt sich immer mehr Widerstand in den Reihen der Agrarier. „Unsere klein strukturierte Berg- und Ökolandwirtschaft darf in einem solchen Handelsabkommen nicht als Faustpfand für andere Interessen missbraucht werden“, wettert Niki Berlakovich, Österreichs Bauernvertreter in Brüssel. Österreichs türkiser EU-Abgeordneter Alexander Bernhuber wird noch um vieles deutlicher: „Dieses Abkommen ist nichts anderes als ein Ausverkauf unserer Werte! Wir in Europa achten auf Umwelt, Tierwohl und Qualität. Und dafür sollen wir jetzt mit unserer Existenz bezahlen? Nicht mit uns!“