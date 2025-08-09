Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

NEOS-Vorschlag in NÖ:

Gemeinden zusammenlegen und gemeinsam sparen

Niederösterreich
09.08.2025 11:00
Auch bei Bauhöfen und Fuhrparks sollen heimische Gemeinden künftig effizienter und kostensparend ...
Auch bei Bauhöfen und Fuhrparks sollen heimische Gemeinden künftig effizienter und kostensparend zusammenarbeiten – schlägt NEOS-Sprecherin Indra Collini vor.(Bild: Krone KREATIV/P. Huber, NEOS-NÖ)

Kosten steigen, Einnahmen sinken: Immer mehr Gemeinden in NÖ haben mit finanziellen Sorgen zu kämpfen. NEOS wollen mit Reformen die Orte „leistungsfähiger machen“.

0 Kommentare

Das wird im sommerlichen Niederösterreich für hitzige Diskussionen sorgen: NEOS schlagen freiwillige Gemeindezusammenlegungen und kommunale Kooperationen vor. Der Hintergrund dafür sich die drückende finanzielle Situation in vielen Gemeinden und Städten.

Gemeinden als Fundament
Gemeinden seien das Fundament des Zusammenlebens. Sie helfen bei der Kinderbetreuung, organisieren Verkehr, Ver- und Entsorgung und tragen dazu bei, dass der Alltag funktioniert. Doch weil Kosten steigen und Einnahmen sinken, ist die finanzielle Basis der Kommunen schwer erschüttert.

Zitat Icon

Wir wollen, dass künftig die Gemeinden gemeinsam leistungsfähiger werden, anstatt alleine in die Pleite zu schlittern. Zusammenarbeit ist etwas Positives und dabei wird kein Ort seine Identität verlieren!

Indra Collini, NEOS-Landessprecherin

NEOS-Sprecherin Indra Collini: „Die Gemeinde der Zukunft braucht moderne Strukturen.“ Deshalb setzt ihre Partei auf einen Reformprozess. Das geht von der freiwilligen Zusammenlegung von Gemeinden bis zur Zusammenarbeit von mehreren Kommunen in der sogenannten Daseinsvorsorge.

„Finanznot gemeinsam lindern“
„Die Kommunen müssen mehr leisten denn je. Die Frage ist, ob es weiter 573 Gemeinden braucht“, heißt es. Auch dass Gemeinden mit bis 3001 bis 4000 Einwohner 23 Gemeinderäte stellen, hinterfragen NEOS. Die Kosten für nicht-amtsführende Stadträte könne man ebenso anderswo besser einsetzen. Und bei gemeindeübergreifenden Kooperationen könne viel effizienter gearbeitet werden – von der Kinderbetreuung über Radwege und viele weitere Projekte. 

Lesen Sie auch:
In vielen Gemeindeämtern ragen die Schulden bis zur Decke.
Krone Plus Logo
Alle Orte im Überblick
Österreich-Karte: So pleite ist Ihre Gemeinde
08.08.2025

In der Steiermark ist man einen – auch oft kritisierten – Schritt weiter: Dort hat man von 542 Gemeinden im Jahr 2010 auf 287 Kommunen reduziert. „Die Fusionen dort sind aber von oben verordnet worden und haben dem Thema auf Jahre geschadet. Aber es ist klar, dass den Menschen Strukturreformen nicht aufgezwungen werden dürfen. Wir wollen einen anderen, ehrlichen Weg gehen und setzen uns für einen transparente und offen gestalteten Reformweg ein, so Collini.

NEOS rufen deshalb in Niederösterreich zu einem „offenen Dialog“ zu diesem Thema auf. Ein zentraler Baustein dieser Reformoffensive wird der direkte Austausch mit den Bürgern vor Ort sein. Zum Auftakt diskutiert NEOS-Kommunalsprecherin Gertraud Auinger-Oberzaucher am 11. August ab 9 Uhr im Wellenspiel in Krems.

Porträt von Lukas Lusetzky
Lukas Lusetzky
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
216.679 mal gelesen
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Ski Nordisch
Große Probleme! Skisprung-Event steht vor dem Aus
198.797 mal gelesen
Die Raw-Air-Tour konnte sich nicht so etablieren, wie es sich die Veranstalter erhofft hatten.
Steiermark
Der tiefe Fall des Winzers und sein Millionen-Grab
139.760 mal gelesen
Nach dem Tod seiner schwer kranken Lebensgefährtin war für den hoch verschuldeten Top-Winzer am ...
Außenpolitik
Trump-Putin-Treffen könnte Kiew gefährlich werden
1458 mal kommentiert
Archivbild
Innenpolitik
Aus Österreich abgeschobener Syrer: UNO besorgt
1207 mal kommentiert
Nach 15 Jahren wurde Anfang Juli zum ersten Mal ein syrischer Straftäter in sein Heimatland ...
Innenpolitik
Minister kontert UN-Mahnung: „Weltfremde Aussage“
878 mal kommentiert
Nach fast 14 Jahren Bürgerkrieg wurde das Assad-Regime gestürzt – Innenminister Karner lässt nun ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf