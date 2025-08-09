Gemeinden zusammenlegen und gemeinsam sparen

In der Steiermark ist man einen – auch oft kritisierten – Schritt weiter: Dort hat man von 542 Gemeinden im Jahr 2010 auf 287 Kommunen reduziert. „Die Fusionen dort sind aber von oben verordnet worden und haben dem Thema auf Jahre geschadet. Aber es ist klar, dass den Menschen Strukturreformen nicht aufgezwungen werden dürfen. Wir wollen einen anderen, ehrlichen Weg gehen und setzen uns für einen transparente und offen gestalteten Reformweg ein, so Collini.