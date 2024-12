Weltcup zu Gast: Diese Damen fliegen auf Villach

Nach dem BigAir in Klagenfurt gibt es in Kärnten ein weiteres Wintersporthighlight: Die besten Skispringerinnen der Welt gastieren am 5. und 6. Jänner in der Villacher Alpen-Arena. Damen aus etwa 16 Nationen werden über die Schanze am Fuße des Dobratsch gehen. Die Vorbereitung auf das Großevent laufen bereits. „Wir freuen uns auf großartige Wettkämpfe. Ich lade alle herzlich ein, die weltbesten Springerinnen in Villach zu bestaunen“ so OK-Chef Franz Wiegele.