Villach drückt und führt daheim im Derby mit 1:0

Viele Kontersituationen

Nickl wurde auch in Minute zwölf gefährlich, scheiterte aber doppelt an Villachs Goalie Cannata. Auf beiden Seiten wurde viel geschossen, immer wieder fuhren beide Teams schnelle Konter – aber in den ersten 20 Minuten ohne Erfolg. Nach dem ersten Drittel lautete das Schussverhältnis 11:10 für die Hausherren. Auch ein Hammer von Villachs Van Nes wurde von KAC-Goalie Dahm entschärft (16.). 14 Sekunden vor der ersten Sirene war wieder Van Nes gefährlich, donnerte den Puck an die Stange. Somit ging‘s mit einem 0:0 erstmals in die Drittelpause.