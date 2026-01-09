Villach drückt und führt daheim im Derby mit 1:0

Ring frei für‘s 363. Kärntner Derby zwischen dem VSV und KAC – zum vierten und letzten Mal gibt‘s dieses Duell im Grunddurchgang. Die „Krone“ berichtet live aus der Halle. In den ersten zwei Dritteln ging es teilweise wild hin und her, in Minute 24 stellte Helewka auf 1:0 für die Villacher. Mit diesem Spielstand geht es auch ins Schlussdrittel.
Im vierten und letzten Saisonderby im Grunddurchgang nahm erst der VSV das Heft in die Hand – denn früh musste KAC-Verteidiger Maier auf die Strafbank. Aber das Powerplay brachte keinen Treffer ein – ein Lindner-Schuss wurde von Gäste-Goalie Dahm abgewehrt, der Nachschuss von Strong ging daneben. Auf der anderen Seite schloss KAC-Verteidiger Nickl im Konter zu zentral ab.
Viele Kontersituationen
Nickl wurde auch in Minute zwölf gefährlich, scheiterte aber doppelt an Villachs Goalie Cannata. Auf beiden Seiten wurde viel geschossen, immer wieder fuhren beide Teams schnelle Konter – aber in den ersten 20 Minuten ohne Erfolg. Nach dem ersten Drittel lautete das Schussverhältnis 11:10 für die Hausherren. Auch ein Hammer von Villachs Van Nes wurde von KAC-Goalie Dahm entschärft (16.). 14 Sekunden vor der ersten Sirene war wieder Van Nes gefährlich, donnerte den Puck an die Stange. Somit ging‘s mit einem 0:0 erstmals in die Drittelpause.
KAC-Wechsel ausgenutzt
Auch im zweiten Abschnitt ging es mit viel Pfeffer und Tempo weiter – und dann jubelte die Villacher Halle! Denn Goalie Cannata macht – als die Klagenfurter gerade wechseln – das Spiel schnell, Stürmer Hughes lässt für Linienkollege Helewka liegen und der trifft durch die Beine von Tormann Dahm zum 1:0 für den VSV (24.).
Powerplay für die Gäste
Im ersten Klagenfurter Powerplay passierte später wenig, die Schüsse von Fraser und Schwinger waren kein Problem für Cannata. Kurz vor der zweiten Pause brachte auch der aufgerückte Simovic den Puck nicht im Gehäuse unter. Nach 40 Minuten führt Außenseiter VSV im Derby mit 1:0 – ins Schlussdrittel startet Klagenfurt jedoch mit 3:53 Minuten Powerplay.
