Ex-Landesgerichtspräsident erhält Ehrenzeichen

Am gestrigen Montag überreichte Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) dem Juristen das Ehrenzeichen des Landes. In die Zeit von Hans Rathgeb als Präsident fällt unter anderem die Sanierung des Landesgerichts am Rudolfskai 2. Seit 1991 war Rathgeb Vorsteher des Bezirksgerichts Hallein, 2001 folgte die Vizepräsidentschaft am Landesgericht, ehe er 2008 bis zum heurigen Ruhestandsantritt als Präsident fungierte.