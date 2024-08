Erstmals eine Frau an der Landesgerichtsspitze

Gumpoldsberger ist in Eugendorf im Salzburger Flachgau aufgewachsen und absolvierte das Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Salzburg. Die Juristin freut sich nun, nach über 30 Jahren in ihre Heimat zurückzukehren, heißt es in einer Aussendung des Landesgerichtes Salzburg. Sie bringt viel berufliche Erfahrung mit. Von 2013 bis 2020 übte sie die Position der stellvertretenden Gleichbehandlungsbeauftragten für weibliche und männliche Richter, Richteramtsanwärter und Rechtspraktikanten aus, und zwar für alle Gerichte in den Bundesländern Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg.