Neue Chefin: „Ich will nicht nur Juristin sein“

Von der Publizistik zum Jus-Studium in Linz

Anfangs hatte sie Publizistik in Wien studiert, das war ihr aber nicht handfest genug. Sie wechselte nach Linz und studierte dort Jus. In der Ausbildung als Richteramtsanwärterin war sie auch bei einer Anwältin, die Rechtsberatungen im Frauenhaus machte. „Das hat mir getaugt. Ich will nicht nur eine Juristin sein, für mich ist das Soziale ganz wichtig!“, sagt die 44-Jährige.