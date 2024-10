Festakt im Landesgericht für die neue Präsidentin

Die „Krone“ berichtete bereits über den Wechsel an der Spitze des Salzburger Justizstandortes, nun ist dieser auch ganz offiziell: Christina Gumpoldsberger (55) ist die neue Präsidentin des Salzburger Landesgerichtes. Die in Eugendorf aufgewachsene Juristin war zuletzt noch als Vize-Präsidentin am Landesgericht Wels aktiv. Zur Amtseinführung am Montag kamen etliche Vertreter der Gerichte, Staatsanwaltschaften und auch aus der Bundes- und Landespolitik.