Defekter Akkustaubsauger löste Zimmerbrand aus

Brandalarm gab es am Samstag in Großgmain (Salzburg): Als der Bewohner heimkam, nahm er ungewöhnlichen Geruch wahr, stieg auf den Balkon und verschaffte sich Zutritt zu der Wohnung. Brandursache war wohl ein defekter Akkustaubsauger.
Der Brand brach in einem Bauernhaus im Ortsteil Tannenwinkl aus. Zu dem Zeitpunkt war in der Wohnung im Obergeschoss niemand zu Hause. Als der 36-jährige Besitzer dann eintraf, bemerkte er sofort die Notlage. Er holte sich eine Leiter, stieg auf den Balkon und gelangte von dort in die Wohnung. Er konnte das Feuer selbst löschen.
Brandursache war wohl ein Akkustaubsauger, der in der Ladestation stand. Die Höhe des Schadens ist im Detail noch nicht bekannt. Das gesamte Stockwerk ist schwer beschädigt und im Moment nicht bewohnbar.
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