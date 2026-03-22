Defekter Akkustaubsauger löste Zimmerbrand aus

Der Brand brach in einem Bauernhaus im Ortsteil Tannenwinkl aus. Zu dem Zeitpunkt war in der Wohnung im Obergeschoss niemand zu Hause. Als der 36-jährige Besitzer dann eintraf, bemerkte er sofort die Notlage. Er holte sich eine Leiter, stieg auf den Balkon und gelangte von dort in die Wohnung. Er konnte das Feuer selbst löschen.