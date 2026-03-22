Lenker hat schon seit 40 Jahren keinen Schein

Ein 66-Jähriger wurde am Samstag von der Salzburger Polizei kontrolliert. Dabei flog auf: Er hat schon seit 40 Jahren keinen Führerschein mehr. Auch im Vorjahr soll er schon mehrmals erwischt worden sein.
Polizisten wurden im Salzburger Stadtgebiet auf den Salzburger aufmerksam, weil er gegen einen Randstein krachte. Zuerst hatten sie den Verdacht, dass der Fahrer betrunken ist.
Bei der Kontrolle war der Test aber negativ, und es stellte sich heraus: Der 66-Jährige musste schon vor 40 Jahren seinen Führerschein abgeben. Ganz so ernst nimmt er es mit der Lenkerberechtigung offenbar nicht: Er soll auch im Vorjahr mehrmals kontrolliert worden sein.
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