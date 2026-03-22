Alkolenker: „Radio hat mich abgelenkt!“

Verkehrsunfall in Seekirchen am Samstagabend: Ein 26-Jähriger überschlug sich mit seinem Fahrzeug und gab an, vom Radio abgelenkt gewesen zu sein. Er hatte 1,7 Promille Alkohol im Blut.
Der Unfall passierte in Mayerlehen: Der Alkolenker kam von der Straße ab und überschlug sich mit seinem Fahrzeug. Der Polizei gegenüber suchte er Ausreden: Er sei wegen des Radios unkonzentriert gewesen.
Ein Alkotest ergab schließlich bei dem 26-Jährigen einen Wert von 1,7 Promille. Der Führerschein wurde ihm abgenommen. Das Rote Kreuz brachte den Verletzten ins Spital.
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