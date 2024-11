Sebastian Kurz unterstützt steirischen JVP-Freund

„Ich kenne Lukas Schnitzer schon sehr lange, wie auf diesen Fotos aus unserer gemeinsamen Zeit in der JVP unschwer zu erkennen ist“ – in einem Posting auf Facebook erinnert sich Sebastian Kurz am Freitag an die Zeit zurück, in der er noch weder Außenminister noch Bundeskanzler war. Aus dieser Zeit stammt die Freundschaft mit dem ehemaligen Obmann der Jungen Volkspartei Steiermark, Lukas Schnitzer.