Großer Auftritt für echte steirische Helden

Ein Scheibchen kann man sich etwa von den Cousins Sebastian und Max (15, 16), sowie Sandro und Paul (beide 15), ebenso Cousins abschneiden. Sie kennen sich seit dem Kindergarten und trafen sich im April mit Freunden am Stainzer Hauptplatz. Wüste Szenen spielten sich plötzlich ab: „Ein Mann ist auf seine Freundin losgegangen, hat sie mit der Faust geschlagen und gegen einen Zaun geschleudert“, schildern sie der „Krone“. Zwei Burschen rannten auf den Angreifer zu und schrien ihn an, aufzuhören, was Wirkung zeigte – er flüchtete per Taxi. Die anderen holten Verstärkung, halfen der verletzten Frau auf die Beine und führten sie zur Polizei.