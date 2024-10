Graz: Pfeil-Anschlag stellt Polizei vor ein Rätsel

Nach der Wahnsinnstat flüchtet der Bogenschütze mit einem schwarzen Auto in die Südoststeiermark. Als er eine Panne hat und den Vorderreifen wechseln muss, sprechen ihn Einheimische an, fragen ihn, ob sie ihm helfen können. „Er wirkte völlig abwesend und war unfreundlich. Irgendetwas stimmte offensichtlich nicht mit ihm“, berichtet ein Augenzeuge. Gegen 19 Uhr stoppen Cobra-Beamte den Flüchtigen in einem Waldstück in Fehring mit einem Schuss, der ihn schwer verletzt.