Mutige Bauhofmitarbeiter verhinderten Einbruch

Sofort eilten die beiden zum Haus, was die Einbrecherband in die Flucht schlug. Die Verdächtigen rannten in unterschiedliche Richtungen davon – dabei kam eine hochschwangere Frau der Bande zu Sturz. Sofort setzten die Bauhofmitarbeiter die Rettungskette in Gang und alarmierten die Polizei. Durch eine Fahndung samt Polizeidiensthundestreife gelang es tatsächlich, vier Tatverdächtige zu stellen.