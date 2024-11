Landwirt überführte Diebe: „Das war wie im Film“

Es war eine Sommernacht im August dieses Jahres. Herbert Gartner aus Paurach in Feldbach musste – weil die Automatik ausgefallen war – alle drei Stunden zum Enteisen zu einem Aronia-Lager in Gniebing fahren. Am Weg dorthin bemerkte er zwei dunkel gekleidete Männer, die bei der Kapelle in einen Wagen stiegen. Er schöpfte Verdacht und wählte den Notruf. „Ich sagte der Dame, dass ich die Verfolgung aufnehme.“