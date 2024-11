Immer bessere Therapien bei Lungenkrebs

Bedenkt man, dass in Österreich nach Umfragen jeder Vierte Rauchen nicht als Ursache für Krebs ansieht, muss sich das Bewusstsein für Lungenkrebs in Österreich noch auf vielen Ebenen verbessern. Dies fängt in erster Linie beim Nichtraucherschutz an. Obgleich durch die Umsetzung des Rauchverbots in der Gastronomie sowie Verbesserungen im Jugendschutz Fortschritte erreicht wurden, liegt Österreich bei der Umsetzung der gesetzlichen Tabakkontrolle weiterhin international im letzten Drittel.