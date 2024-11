Autofahrer stundenlang in Tiefgarage gefangen

Betroffene fordert lebenslanges Parkrecht

Eine Autofahrerin will nach der Gefangennahme durch den Defekt eine Wiedergutmachung. In einem Brief an den Betreiber der Tiefgarage forderte sie ein lebenslanges Parkrecht in allen deutschen Tiefgaragen der Firma für alle Opfer des Fehlalarms. Es gebe nur einen Mitarbeiter, der den Schlüssel für das Ausschalten des Rauch-Alarms und das Entsperren der Tore habe. Dieser sei aber stundenlang nicht erreichbar gewesen.