Renault bringt jetzt auch den günstigsten R5

In Deutschland soll nächstes Jahr auch noch die extrem mickrig ausgestattete Variante „Five“ eingeführt werden, die dann mit 24.900 Euro in der Liste stehen wird. Renault Österreich spart sich den Import jedoch – man geht davon aus, dass hierzulande niemand einen R5 ohne ohne Wärmepumpe und ohne Gleichstromladefunktion haben möchte. Da hat man offenbar dazugelernt. Der Zoe wurde auch ohne DC-Lader verkauft. Nicht jedem Kunden, der so ein Auto gekauft hat, war klar, was das im Alltag bedeutet. Und am Gebrauchtwagenmarkt wird es damit sowieso schwer.