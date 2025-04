Investor zu uns ausgeliefert – Tage später frei

Keine Haftgründe

Am Samstagvormittag war es so weit: Der Unternehmer war bei der Haftprüfungsverhandlung in einem oberösterreichischen Gefängnis, der Wiener Richter via Video zugeschaltet. Herr Rat verneinte den von der StA Wien angenommenen dringenden Tatverdacht, ebenso wie die U-Haftgründe „Fluchtgefahr“ und „Tatbegehungsgefahr“, wie sein Verteidiger Norbert Wess, der auch René Benko vertritt, der „Krone“ bestätigte.