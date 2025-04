Als Erster berichtete die russische Nachrichtenseite „Important Stories“ über das Ableben des „Freiwilligen Kämpfers“ und rekonstruierte seine Biografie. Als Student engagierte sich der Sohn von Juliane Gallina, CIA-Vizedirektorin für digitale Innovation, und Army-Veteran Larry Gloss, für Frauenrechte, Umweltschutz und gegen den Faschismus. Doch irgendwann radikalisierte sich Gloss, brach mit den Werten, die ihm seine Familie vermittelt hatte, und heuerte im Zuge von ausgedehnten Reisen nach Europa im Dezember 2023 bei der russischen Armee an. Dies will „Important Stories“ aus Daten eines Rekrutierungsbüros in Moskau in Erfahrung gebracht haben.