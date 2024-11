Der Winter sagt jetzt kurz einmal „Hallo“

Temperaturen unter dem Schnitt

Nachdem der Freitag mit minus ein bis plus zwei Grad der kälteste Tag der Woche wird, klettern die Temperaturen am Wochenende wieder überall in den Plusbereich – auch auf den Bergen. Apropos Berge: Dort war es bis jetzt im November zu warm. In den Niederungen war es aufgrund des Nebels aber zu kalt. Und deshalb könnte der November der erste Monat seit 17 Monaten sein, in dem die Temperatur unter dem langjährigen Schnitt liegt.