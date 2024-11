Einbruchserie in Tirol: Wie man sich schützen kann

Bäckereien, Konditoreien und Gastronomiebetriebe gerieten am Wochenende in das Visier von Einbrechern. Die Tatorte: Hopfgarten, Langkampfen, Kirchbichl, Rattenberg, Münster, Wörgl, Söll, Fügen und Buch. In allen Fällen erbeuteten die Täter einen Bargeldbetrag von wenigen hundert bis 50.000 Euro. Von den Ganoven fehlt bis dato jede Spur.