Paukenschlag! Haaser steht vor Olympia ohne Ski da

Die Weltmeisterschaft in Saalbach überstrahlte mit Super-G-Gold von Stephanie Venier und dem Titelgewinn von Raphael Haaser sowie fünf weiteren rot-weiß-roten Medaillen sehr vieles: Nicht nur eine trostlose Weltcupsaison des ÖSV-Teams mit gerade mal fünf Siegen (3x Conny Hütter, je 1x Kathi Truppe und Lukas Feurstein) und insgesamt 23 Podestplätzen in 71 Weltcuprennen, die mit 7549 Punkte punktmäßig die schlechteste seit der großen Reform vor der Saison 1991/92 war. Die Erfolge beim Heimspiel überdeckten auch die Tatsache, dass sich am Materialsektor dunkle Wolken zusammenbrauen.