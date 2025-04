Online-Unterricht soll Schülerproteste eindämmen

„Online-Unterricht ist keine Lösung und inakzeptabel“, erklärten Teilnehmer einer Protestkundgebung in der Stadt Novi Sad. Aus allen Landesteilen reisten dazu Mittelschüler an, viele von ihnen waren bereits am Freitagabend zu Fuß oder mit dem Rad in der nordserbischen Stadt eingetroffen. Auch zahlreiche Lehrer schlossen sich dem Protest an.